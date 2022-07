Ein Zerstörer der US Navy in der Taiwanstraße am 4. Februar 2021 (imago-images/Zuma Wire)

Dabei werde scharfe Munition abgefeuert, hieß es in einer von Staatsmedien veröffentlichten Erklärung der Regierung in Peking. Eine Einfahrt in die Meerenge sei während des Manövers verboten.

Hintergrund des Manövers könnten die aktuellen Spannungen zwischen China und den USA in der Taiwan-Frage sein, die in den vergangenen Monaten stetig zugenommen haben. Laut Medienberichten plant die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Pelosi, einen Besuch in Taiwan. China sieht die Insel als abtrünnige Provinz an.

Diese Nachricht wurde am 30.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.