In China ist die längste Meeresbrücke der Welt eröffnet worden.

Sie verbindet auf 55 Kilometern die Städte Hongkong und Macau mit dem chinesischen Festland. Die Kosten gab die Regierung in Peking mit umgerechnet 15 Milliarden Euro an. Die Verbindung besteht aus einer sich schlängelnden Brücke und einem fast sieben Kilometer langen Unterwassertunnel zwischen zwei künstlichen Inseln.



Kritiker des Projekts befürchen unter anderem Auswirkungen auf die Umwelt. In Hongkong wächst die Sorge, dass sich die Stadt jetzt enger mit China verbinden und dadurch der Sonderstatus gefährdet werden könnte.