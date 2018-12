In China sind nach einem Medienbericht inzwischen drei kanadische Staatsbürger festgenommen worden.

Das meldet die kanadische Zeitung "National Post" und beruft sich auf das Außenministerium in Ottawa. Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Das chinesische Außenministerium erklärte lediglich, den Bericht nicht zu kennen.



Offen ist auch in diesem Fall, ob es einen Zusammenhang zur Festnahme der chinesischen Managerin Meng Wanzhou gibt. Die kanadischen Behörden hatten die Finanzchefin des Technologiekonzerns Huawei Anfang des Monats festgesetzt - auf Betreiben der USA. Seither wurden in China schon zwei Kanadier festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, sie hätten die nationale Sicherheit gefährdet. Der kanadische Botschafter in China durfte die beiden Männer bereits besuchen.