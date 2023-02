Mutmaßliche Spionage

Ein Ballon aus China flog über die USA - Washington spricht von Spionageballon, Peking von Wetterballon. (AFP / Chase Doak)

Das teilte Pentagon-Sprecher Ryder in Washington mit. Unmittelbar nach dem Militäreinsatz habe man vergeblich einen Austausch zwischen Verteidigungsminister Austin und dessen chinesischen Kollegen Wei erbeten.

Die USA sprechen von einem mutmaßlichen Spionageballon. Kampfjets hatten ihn auf Anweisung von Präsident Biden abgeschossen. Außenminister Blinken sagte einen Besuch in Peking vorerst ab. Die oppositionellen Republikaner werfen Biden vor, zu spät gehandelt zu haben. China beklagt indes eine Überreaktion der USA. Es habe sich um einen meteorologischen Forschungsballon gehandelt, hieß es. Er sei vom Kurs abgekommen und manövrierunfähig geworden. - In gut einer Stunde will Biden seine Rede zur Lage der Nation halten.

Diese Nachricht wurde am 08.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.