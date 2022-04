Russlands Präsident Putin und Serbiens Präsident Vučić in Belgrad: Die beiden Länder gelten als verbündet (AFP/Andrej Isakovic)

Wie serbische Medien berichten, handelt es sich um das System HQ-22, das in der Lage ist, Luftraketen zu identifizieren und abzufangen. Serbiens Präsident Vucic bezeichnete die neue Abwehr als Stolz des serbischen Militärs. Vertreter der USA und der Europäischen Union reagierten besorgt auf die Anschaffung des Flugabwehrsystems. Vor dem Hintergrund des russischen Krieges in der Ukraine könne eine Aufrüstung am Balkan den Frieden in der Region gefährden, hieß es. Außerdem kritisierten sie die Verwendung eines chinesischen Systems in Europa.

Serbien gilt als Verbündeter Russlands. Das Land unterstützte zwar die UNO-Resolutionen, die die russische Invasion verurteilten, schloss sich aber den internationalen Sanktionen gegen Moskau nicht an.

Diese Nachricht wurde am 10.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.