China will die strengen Corona-Maßnahmen weiter lockern. (Andy Wong/AP/dpa)

In Büros und öffentlichen Gebäuden muss aber weiterhin ein negatives Testergebnis vorgelegt werden. An den verbliebenen Teststationen bildeten sich daher weiter lange Schlangen.

In China hatte die strenge Corona-Politik zu den größten Protesten seit Jahrzehnten geführt. In Schanghai sowie in der Hauptstadt Peking und anderen Millionenstädten zogen Demonstranten zu Hunderten durch die Straßen. Die Polizei ging gewaltsam dagegen vor. Wie viele Menschen festgenommen wurden, ist nicht bekannt.

WHO begrüßt Lockerungen in Null-Covid-Politik

Die Weltgesundheitsorganisation zeigte sich zufrieden mit der ersten Lockerung in der Null-Covid-Strategie in China. Der Leiter für Notfälle der WHO, Ryan, sagte, man sei froh, dass China seine Strategie im Umgang mit dem Virus anpasse. Es sei wichtig, dass Regierungen auf die Menschen hörten. Angesichts einer vergleichsweise leichten Übertragbarkeit der Omikron-Variante des Virus sei eine Null-Covid-Strategie ohnehin schwierig. Ryan empfahl Peking, nun die Impfungen zu verstärken.

Diese Nachricht wurde am 03.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.