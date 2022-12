In Chinas Hauptstadt Peking wurden immer wieder Corona-Massentests durchgeführt, um Neuinfektionen einzudämmen. (Zhang Chenlin/XinHua/dpa)

Die neuen Richtlinien sehen unter anderem vor, dass sich infizierte Personen ohne oder mit milden Symptomen zu Hause isolieren dürfen. Außerdem sollen Umfang und Häufigkeit von Corona-Tests reduziert werden. Bewegungseinschränkungen werden weitgehend aufgehoben. Es dürfe nicht zu Produktions- und Arbeitsausfällen kommen, teilte die Nationale Gesundheitskommission in Peking mit.

Bereits in den vergangenen Tagen waren in mehreren chinesischen Städten Lockerungen in Kraft getreten. Die strenge Corona-Politik im Land hatte zu den größten Protesten seit Jahrzehnten geführt.

