In der zentralchinesischen Provinz Henan haben heftige Regenfälle zu massiven Überschwemmungen geführt und schwere Schäden angerichtet.

Besonders betroffen ist die Millionenstadt Zhengzhou. Dort starben in einer überfluteten U-Bahn zwölf Menschen. Hunderte Passagiere konnten gerettet werden. Nach Medienberichten mussten die Einsatzkräfte dafür das Dach des Zuges aufschneiden. Auf anderen Bildern ist zu sehen, wie Menschen unter teils dramatischen Umständen aus den Wassermaßen in den Straßen der Stadt gerettet werden.



In der Region war in den vergangenen Tagen so viel Regen gefallen wie sonst in einem ganzen Jahr. Allein am Dienstag gingen in Zhengzhou binnen einer Stunde 200 Liter pro Quadratmeter nieder. Für zahlreiche Stauseen und Dämme wurden Warnstufen ausgerufen. Auch der Zugverkehr in der Region ist lahmgelegt.

Diese Nachricht wurde am 21.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.