Die Zahl der Todesfälle durch das Coronavirus in China ist auf mehr als 1.000 gestiegen.

Nach Angaben der Behörden starben in den vergangenen 24 Stunden 108 Menschen an den Folgen der Lungenkrankheit. Die Gesamtzahl der Opfer in China wird inzwischen mit 1.016 angegeben, die Zahl der Ansteckungen mit mehr als 42.200. Besonders stark betroffenen ist die Provinz Hubei. Dort wurden die beiden Leiter der Gesundheitskommission abgelöst.



Die Weltgesundheitsorganisation richtet heute und morgen in Genf einen Expertengipfel zum Coronavirus aus. Fachleute wollen sich unter anderem mit Therapien, der möglichen Quelle des Virus und seiner Übertragbarkeit befassen. Auch mögliche Impfungen sollen thematisiert werden. Die WHO betonte im Vorfeld, dass die Wissenschaft im Fokus stehe und man keine Politisierung des Gipfels wolle.