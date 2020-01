Die Zahl der Todesopfer durch das neuartige Coronavirus in China ist weiter gestiegen.

Die Regierung in Peking teilte mit, mindestens 80 Menschen seien gestorben - das sind 24 mehr als bisher bekannt waren. 2.744 Menschen seien infiziert. Gestern hatte die offizielle Zahl der Krankheitsfälle in China noch bei 2.000 gelegen. Der chinesische Ministerpräsident Li verschaffte sich in der zentralchinesischen Stadt Wuhan einen Überblick über die Lage. Medizinische Fachkräfte wurden zur Unterstützung dorthin geschickt. Zudem werden zwei provisorische Krankenhäuser mit jeweils etwa 1.000 Betten gebaut.



Die Behörden versuchen die Ausbreitung des Virus mittels drastischer Reisebeschränkungen einzudämmen. Inzwischen steht praktisch die gesamte zentralchinesische Provinz Hubei unter Quarantäne. Betroffen sind rund 56 Millionen Menschen. Die Ferien zum Neujahrsfest wurden um drei Tage bis Sonntag verlängert. Mit der Maßnahme sollten größere Menschenansammlungen verhindert werden, hieß es zur Begründung. Der Chef der Weltgesundheitsorganisation reist nach Peking, um mit Regierungsvertretern und Gesundheitsexperten über Maßnahmen im Kampf gegen das Virus zu beraten.



Als Schutzmaßnahme vor dem Corona-Virus hat die Mongolei ihre Grenzen zu China inzwischen geschlossen. Wie die mongolische Nachrichtenagentur Montsame berichtet, sollen die Grenzübergänge sowohl für Fahrzeuge als auch für Fußgänger den ganzen Tag über nicht passierbar sein. Bislang wurde in der Mongolei keine Infektion bestätigt.