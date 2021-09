Ein Erdbeben der Stärke 6,0 hat im Südwesten Chinas schwere Schäden verursacht.

Mehr als 700 Häuser stürzten ein, etwa 7.000 Gebäude wurden beschädigt. Nach einer ersten Bilanz kamen drei Menschen ums Leben, 60 weitere wurden verletzt. Die Rettungsarbeiten dauern noch an. Das Zentrum des Bebens lag im Kreis Luxian in der Provinz Sichuan, einer Region in China, in der es regelmäßig Erdbeben gibt. Im Jahr 2008 waren bei einem Beben der Stärke 7,9 fast 90.000 Menschen in Sichuan gestorben.

