In China hat sich die neuartige Lungenkrankheit erstmals außerhalb der Metropole Wuhan verbreitet.

Die Gesundheitsbehörden bestätigten zwei Fälle in der Hauptstadt Peking und eine weitere Erkrankung in Shenzhen im Süden des Landes. Alle drei Patienten seien zuvor in Wuhan gewesen. Insgesamt sei die Zahl der in der Volksrepublik Infizierten damit auf rund 200 gestiegen, hieß es weiter. Drei Menschen seien seither gestorben, etwa 25 konnten den Angaben zufolge bislang geheilt werden.



Zurückgeführt werden die Erkrankungen auf einen neuartigen Corona-Virus. Es wird vermutet, dass er sich von einem Tiermarkt in der Stadt Wuhan aus verbreitete.