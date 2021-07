Nach dem Einsturz eines Hotels in der chinesischen Stadt Suzhou sind bislang 17 Tote aus den Trümmern geborgen worden.

23 Menschen konnten teils schwer verletzt gerettet werden, wie die örtlichen Behörden mitteilten. Das Gebäude in der Provinz Jiangsu war am Dienstag aus noch ungeklärter Ursache eingestürzt. Bei den meisten der Todesopfer handelt es sich um Hotelgäste. An den Rettungs- und Aufräumarbeiten sind mehr als 600 Kräfte beteiligt.

Diese Nachricht wurde am 14.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.