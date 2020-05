In Peking beginnt heute der Nationale Volkskongress.

Wegen der Corona-Pandemie war die jährliche Versammlung des chinesischen Parlaments um mehrere Monate verschoben worden. Sie dauert jetzt auch nur eine Woche, statt - wie sonst üblich - zwei. Es wird erwartet, dass Staatschef Xi Jingping vor den rund 3.000 Delegierten den Sieg seines Landes über die Coronavirus-Pandemie verkünden wird. Zugleich soll ein neuer Wirtschaftsplan beschlossen werden, mit dem die Folgen der Krise überwunden werden sollen. Alleine im ersten Quartal war die chinesische Wirtschaft um fast sieben Prozent geschrumpft.



Die Delegierten sollen zudem über ein neues Sicherheitsgesetz für Hongkong entscheiden. Die Regierung in Peking will dadurch mehr Einfluss auf die Sonderverwaltungszone bekommen, die bisher weitgehende Autonomierechte hat. Massenproteste, wie es sie in den letzten Jahren in Hongkong häufiger gegeben hat, könnten dann schärfer bestraft werden.



Es wird erwartet, dass die Verabschiedung des Gesetzes in Hongkong neue Unruhen auslöst, da der Volkskongress mit seiner Entscheidung das Regionalparlament übergehen würde.