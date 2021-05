Einer der berühmtesten Forscher Chinas ist tot.

Der Agrarwissenschaftler Yuan Longping starb im Alter von 91 Jahren in der zentralchinesischen Stadt Changsha, wie staatliche Medien berichten. Yuans großes Verdienst ist die Züchtung von Reissorten in den 1970er Jahren, die deutlich ertragreicher sind als normaler Reis. Er erhielt 2019 die höchste nationale Auszeichnung Chinas und wurde als Nationalheld verehrt.



Der "Vater des Hybrid-Reises" arbeitete laut der Nachrichtenagentur "Xinhua" mehr als fünf Jahrzehnte in seinem Forschungsfeld. Seine ursprüngliche Entdeckung sei weiterentwickelt worden und befinde sich mittlerweile in der dritten Generation. Bis zum vergangenen Jahr leitete Yuan Longping den Angaben zufolge wissenschaftliche Untersuchungen in der Provinz Hainan. Hybridreis wird den Angaben zufolge auf mehr als der Hälfte der Pflanzfläche für Reis in China angebaut. Dadurch könnten 80 Millionen Menschen zusätzlich ernährt werden.



Laut dem ARD-Korrespondenten Steffen Wurzel wird die Bedeutung des Wissenschaftlers in chinesischen Schulbüchern so dargestellt: Yuan Longping sei es zu verdanken, dass die Menschen in China bereits seit Jahrzehnten genug zu Essen hätten und keinen Hunger mehr leiden müssten.

Diese Nachricht wurde am 22.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.