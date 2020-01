Die neuartige Lungenkrankheit in der zentralchinesischen Stadt Wuhan breitet sich weiter aus.

Die Behörden meldeten 17 neue Fälle. Damit stieg die Zahl der Erkrankten auf insgesamt 62. Zurückgeführt werden die Erkrankungen auf einen neuartigen Corona-Virus. Es wird vermutet, dass er sich von einem Tiermarkt der Stadt aus verbreitete.



Die Nationale Gesundheitskommission sieht keinen Grund zur Panik. Der Ausbruch sei beherrschbar, hieß es in Peking. Die Überwachung werde verstärkt.



Britische Wissenschaftler gehen indes von weitaus mehr Erkrankten aus. Das Zentrum für die Analyse globaler Infektionskrankheiten am Imperial College in London erklärte, man schätze die Zahl aufgrund von Rechenmodellen auf mehr als 1.700. Zudem warnen die Experten vor einer Übertragung von Mensch zu Mensch. Dies galt bislang als unwahrscheinlich.