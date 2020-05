China hat nach eigenen Angaben erfolgreich eine neue Weltraum-Rakete und ein neues Raumschiff getestet.

Wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, startete die 53 Meter hohe Rakete vom Weltraumbahnhof Wenchang auf der südchinesischen Insel Hainan. Das unbemannte Raumschiff, das später bis zu sechs Astronauten aufnehmen kann, sei planmäßig abgekoppelt worden und habe die vorgesehene Umlaufbahn erreicht.



Die Rakete soll den Angaben zufolge Lasten von mehr als 20 Tonnen Gewicht transportieren können. Wie es weiter heißt, werden beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre neue Hitzeschilde und Fallschirme getestet. Die Rückkehrkapsel soll mehrmals wiederverwendet werden können.



China will 2022 eine eigene Weltraumstation in Betrieb nehmen und plant zudem Flüge zum Mond.