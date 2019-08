Der China-Experte und Ökonom Max Zenglein sieht in den Plänen Pekings, die südchinesiche Stadt Shenzhen als neues Finanzzentrum aufzubauen, "eine Art Bestrafung" für Hongkong.

Der Leiter des Wirtschaftsprogramms des Mercator Institutes for China Studies äußerte im Gespräch mit dem Deutschlandfunk allerdings auch Zweifel, ob dieser Schritt in naher Zukunft überhaupt durchführbar sei: "Ein internationales funktionales Finanzzentrum braucht in der Regel eine eigene Währung, freien Kapitalfluss, eine unabhängige Justiz", betonte Zenglein. Da gebe es derzeit "massive Baustellen".



Peking hatte die Pläne am Sonntag veröffentlicht, während in Hongkong erneut Massenproteste mit über eine Million Teilnehmerinnen und Teilnehmern stattfanden. Wie die chinesischen Zeitung "Global Times" berichtete, soll Shenzhen bis 2025 zu einer der wirtschaftlich stärksten Metropolen der Welt ausgebaut werden. Die Stadt ist bereits jetzt eine Sonderwirtschaftszone.