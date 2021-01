Zwei Wochen nach einem Grubenunglück im Osten Chinas sind neun verschüttete Bergarbeiter tot aufgefunden worden.

Dies teilten staatliche Medien mit. Die Leichen wurden geborgen. Gestern waren elf Grubenarbeiter gerettet worden, ein weiterer erlag seinen Verletzungen. Ein Mensch wird noch vermisst. Bei den Rettungsarbeiten sind mehr als 400 Hilfskräfte im Einsatz.



In der Goldmine in der Provinz Shandong hatten sich am 10. Januar mindestens zwei Explosionen ereignet. Dabei waren der Schacht verschüttet und das interne Kommunikationssystem schwer beschädigt worden. Wegen Sicherheitsmängeln gibt es in chinesischen Bergwerken immer wieder tödliche Unfälle.

Diese Nachricht wurde am 25.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.