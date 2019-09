Chinas geplante digitale Währung wird nach Angaben seiner Notenbank Ähnlichkeiten mit der Facebook-Währung Libra haben.

Die Kryptowährung werde aber keine direkte Kopie sein, sagte Vizedirektor Mu der staatlichen Zeitung "Shanghai Securites News". Er betonte, mit der Digitalwährung sichere China seine geldpolitische Souveränität ab. Das Land müsse sich für schlechte Zeiten rüsten. Bei der neuen Währung sei zwar anonymisiertes Zahlen möglich, zugleich seien aber Vorkehrungen gegen Geldwäsche getroffen worden, heißt es. Wie das US-Finanzmagazin "Forbes" berichtete, will China sein Digitalgeld am 11. November herausbringen und damit vor Facebook. Der US-Konzern will seine digitalen Währung Libra in der ersten Jahreshälfte 2020 zur Verfügung stellen.