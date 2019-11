Der chinesische Versandhändler Alibaba hat zu Beginn seiner diesjährigen weltweiten Sonderverkaufsaktion einen neuen Umsatzrekord erzielt.

Allein in der ersten Stunde seien umgerechnet zwölf Milliarden US-Dollar erlöst worden, rund ein Fünftel mehr als vor Jahresfrist, teilte der Konzern in Schanghai mit. Alibaba hat nach eigenen Angaben rund 200.000 Produktmarken im Sortiment. Das Unternehmen ist Marktführer in China und vergleichbar mit dem US-Onlinehändler Amazon. Die Plattformbetreiber locken alljährlich Kunden an bestimmten Tagen mit hohen Rabatten. Umweltschützer kritisieren einen steigenden Anteil an Verpackungsmüll.