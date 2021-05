Zur Eindämmung eines Coronavirus-Ausbruchs in der Provinz Guangdong hat China erneut Reisebeschränkungen verhängt.

Wie die Provinzregierung mitteilte, werden alle Menschen, die die Region im Süden des Landes verlassen, auf das Virus getestet. Hunderte Flüge wurden gestrichen. In der an Hongkong angrenzenden Provinz wurden innerhalb von 24 Stunden 20 Neuinfektionen gemeldet. Erste Corona-Fälle waren dort am 21. Mai verzeichnet worden. Seitdem laufen Massentests in der Provinzhauptstadt Guangzhou. Die Regierung in Peking hatte im März die Corona-Pandemie im Land für besiegt erklärt. Inlandsreisen wurden wieder freigegeben. Einreisende aus dem Ausland müssen weiterhin einen negativen Corona-Test vorlegen.

Diese Nachricht wurde am 31.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.