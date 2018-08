Als "komplett unwahr" hat China Berichte zurückgewiesen, wonach eine Million muslimischer Uiguren in Xinjiang inhaftiert sind.

Wie die BBC berichtet, erklärten chinesische Beamte während eines UNO-Treffens in Genf, die Uiguren würden volle Rechte genießen. Diejenigen allerdings, die religiös extremistisch seien, "sollen durch Umsiedlung und Umerziehung unterstützt werden".



Ein UNO-Menschenrechtsgremium hatte am Freitag berichtet, mehr als eine Million Angehörige des Uiguren-Volkes würden in chinesischen Einrichtungen festgehalten, die geheimen Internierungslagern ähnelten.



Die Uiguren sind ein muslimisches Turkvolk, das insbesondere in Xinjiang lebt. Dort sind bei Unruhen in den vergangenen Jahren Hunderte Menschen ums Leben gekommen. Die Regierung in Peking macht dafür islamistische Aufständische und Separatisten verantwortlich, die Angriffe planten und die Spannungen zwischen der muslimischen Minderheit und der Mehrheit der Han-Chinesen schürten. Kritiker sprechen von einer Unterdrückung der Uiguren.