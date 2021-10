Peking hat einen Medienbericht dementiert, wonach China eine für Atomwaffen geeignete Hyperschall-Rakete getestet haben soll.

Bei dem Flugkörper habe sich um ein Weltraumfahrzeug und nicht um eine Rakete gehandelt, sagte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums. Bei dem Routinetest im Juli seien technische Komponenten für den mehrmaligen Einsatz von Raumfahrzeugen erprobt worden. Die "Financial Times" hatte am Samstag unter Berufung auf mehrere Insider berichtet, dass China im August eine Hyperschall-Rakete getestet habe. Diese sei in niedriger Umlaufbahn einmal um den Globus gekreist, bevor sie ihr Ziel nur um etwa zwei Dutzend Meilen verfehlt habe.



Die USA und Russland entwickeln bereits militärische Hyperschall-Raketen. Sie sind schwer von Abwehrsystemen abzufangen, da sie relativ niedrig und mit bis zu fünffacher Schallgeschwindigkeit fliegen können.

Diese Nachricht wurde am 18.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.