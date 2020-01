Die chinesische Führung hat zugesichert, das Ausland über die Ausbreitung des Coronavirus transparent zu informieren.

Aktuelle Erkenntnisse würden korrekt und zeitnah mitgeteilt, erklärten Teilnehmer nach einer Krisensitzung der Regierung in Peking. Präsident Xi Jinping zeigte sich optimistisch, dass man das Virus eindämmen könne. Lokale Behörden wurden aufgefordert, ihre Maßnahmen noch weiter zu verschärfen. Inzwischen gelten strenge Reisebeschränkungen für 18 chinesische Städte. Gruppenreisen ins In- und Ausland sind untersagt.



Mit drei bestätigten Erkrankungen in Frankreich hat das Virus auch Europa erreicht. In Deutschland forderten Gesundheitspolitiker von CDU und SPD die Behörden und Kliniken auf, sich auf eine weitere Ausbreitung des Virus einzustellen.