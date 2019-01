Das Todesurteil gegen einen kanadischen Staatsbürger in China hat zu neuen Spannungen zwischen den Regierungen in Ottawa und Peking geführt.

Das chinesische Außenministerium wies die Kritik des kanadischen Ministerpräsidenten Trudeau an der Gerichtsentscheidung in scharfer Form zurück. Die Äußerungen Trudeaus seien sehr unbefriedigend, erklärte eine Sprecherin. Kanada müsse endlich die Souveränität Chinas akzeptieren. Trudeau hatte von einem Willkürurteil gesprochen. Die Reisehinweise für China wurden verschärft. Der angeklagte Kanadier war gestern wegen Drogenschmuggels zum Tode verurteilt worden.



Die Beziehungen zwischen China und Kanada sind bereits seit Ende des Jahres angespannt, nachdem die Finanzchefin des chinesischen Unternehmens Huawei, Meng, in Kanada verhaftet worden war. Als Reaktion darauf wurden in China mehrere kanadische Staatsbürger festgenommen.