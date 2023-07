China plant bemannte Mondlandung für 2030. (CNSA (ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der Berichterstattung und der vollständigen Nennung der Quelle)

Dazu wird derzeit an einer neuen Raketengeneration gearbeitet, die eine Mondlandefähre, einen Mond-Rover und weitere Ausrüstung ins All bringen soll. Wie die staatliche Raumfahrtbehörde mitteilte, sollen die Astronauten auf dem Mond wissenschaftliche Untersuchungen durchführen und Proben sammeln, mit denen sie schließlich zur Erde zurückkehren. In einem weiteren Schritt soll eine permanente Forschungsstation errichtet werden.

