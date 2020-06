Ein Bündnis von Parlamentariern aus 13 Ländern hat Bundeskanzlerin Merkel zu einer anderen Politik gegenüber China aufgerufen.

Die Abgeordneten verwiesen zur Begründung auf Repressionen sowie auf die zunehmende politische Einflussnahme Pekings in Europa. Merkel solle das im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft Deutschlands zum Thema machen. Der menschenrechtspolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion, Brand, sagte dem "Tagesspiegel", die Führung in Peking breche in vollem Bewusstsein die internationalen Wirtschaftsverträge, betreibe aggressiv Wirtschaftsspionage oder vernichte die Marktchancen deutscher und europäischer Produkte durch illegale Subventionen, um chinesische Produkte in den Markt zu drücken. Der Grünen-Außenpolitiker Nouripour regte an, mit Geld aus dem milliardenschweren Wiederaufbaufonds der EU-Staaten chinesische Anteile an Häfen wie zum Beispiel in Piräus zurückzukaufen.