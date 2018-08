Die chinesische Polizei hat ein Live-Interview des Aktivisten Sun Wenguang mit dem US-Sender "Voice of America" unterbunden.

Wie die BBC berichtet, hat der 84-Jährige in dem Interview die chinesische Regierung dafür kritisiert, Wirtschaftsinvestitionen im Ausland zu tätigen anstatt im eigenen Land soziale Ungerechtigkeiten zu beseitigen. Sun Wenguang griff in diesem Zusammenhang den chinesischen Präsidenten Xi für seine Politik an, als die Polizei in die Wohnung des Aktivisten stürmte und die Leitung unterbrach. Nachdem das Interview abgebrochen wurde, hat die Redaktion von Voice of America bislang vergeblich versucht, wieder Kontakt mit Sun Wenguang aufzunehmen.



Sun Wenguang war Physik-Professor an der Shandong Universität. Während seiner beruflichen Laufbahn und auch danach kritisierte er offen die jeweilige chinesische Regierung. Mehrere Male saß er zwischen 1960 und 1980 wegen seiner Regimekritik im Gefängnis.