Die USA haben das von der chinesischen Führung geplante Sicherheitsgesetz für Hongkong kritisiert.

Außenminister Pompeo sprach von einem "Todesstoß" für die Autonomie der Sonderverwaltungszone. China müsse sie verheerenden Vorschläge überdenken und sich an die internationalen Vereinbarungen zu Hongkongs Sonderstatus halten.



Der chinesische Ministerpräsident Li verteidigte auf der Plenarsitzung des Volkskongresses das Gesetz. Li sagte vor den rund 3.000 Delegierten in Peking, China wolle das Rechtswesen und die Sicherheit stärken. Die geplante Regelung richtet sich gegen Subversion, Verrat und Aufwiegelung. Die Opposition in Hongkong kritisierte das Vorhaben und sprach vom Ende des Prinzips "Ein Land - zwei Systeme".