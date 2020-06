In China hat Präsident Xi das sogenannte Sicherheitsgesetz für die Sonderverwaltungszone Hongkong unterzeichnet.

Dies berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Das Gesetz erlaubt den chinesischen Behörden ein Vorgehen gegen Aktivitäten in Hongkong, die als subversiv und separatistisch bewertet werden. Zuvor hatte das chinesische Parlament die Bestimmung verabschiedet. Als Reaktion darauf gab die pro-demokratische Partei Demosisto ihre Auflösung bekannt.



Die Europäische Union kritisierte die Parlamentsentscheidung. EU-Ratspräsident Michel sagte in Brüssel, das Gesetz drohe das hohe Maß an Autonomie in Hongkong zu untergraben und könne sich nachteilig auf die Unabhängigkeit der Justiz und die Rechtsstaatlichkeit auswirken. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen betonte, man wolle nun mit den internationalen Partnern darüber sprechen, mit welchen Maßnahmen man darauf reagiere.