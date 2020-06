Das sogenannte Sicherheitsgesetz für die chinesische Sonderverwaltungszone Hongkong ist in Kraft.

Chinas Staatschef Xi unterzeichnete es in Peking, wie in der Hauptstadt bekanntgegeben wurde. Zuvor hatte der sogenannte Ständige Ausschuss des chinesischen Volkskongresses das Gesetz verabschiedet. Es erlaubt den Behörden ein Vorgehen gegen Aktivitäten in Hongkong, die als subversiv und separatistisch bewertet werden. Die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua gab heute erstmals Details bekannt. Demnach können die Vergehen im Höchstfall mit lebenslanger Haft bestraft werden. Im Fall von Unternehmen und Gruppen kann deren Arbeit verboten werden.



In Hongkong hatte es in den vergangenen Monaten Massenproteste gegen des Gesetz gegeben. Die dortige Demokratiebewegung befürchtet, dass es zu ihrer Unterdrückung eingesetzt wird. Heute stieß das Inkrafttreten des Gesetzes international auf Kritik. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sagte, China müsse mit sehr negativen Konsequenzen rechnen. Nato-Generalsekretär Stoltenberg erklärte, die Autonomie Hongkongs und die Freiheit der Bürger würden untergraben. Die USA haben bereits Sanktionen verhängt.