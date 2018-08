Tausende Muslime haben mit ihren Protesten den Abriss einer Moschee im Norden Chinas vorerst verhindert.

Seit Donnerstag hatten sich die Menschen vor dem Gebäude in der Stadt Weizhou versammelt. Proteste dieser Art sind in China eher selten. Gestern erklärte dann ein Behördenvertreter, der Abriss sei verschoben worden. Die Maßnahme war damit begründet worden, dass für den Bau keine Genehmigung vorgelegen habe.



In China leben mehr als 20 Millionen Muslime. Zu ihnen gehören etwa die Minderheiten der Hui und der Uiguren. Religiöse Gruppen sehen sich in China Repressalien ausgesetzt.