Der in China festgehaltene Hongkonger Buchhändler Gui Minhai ist zu zehn Jahren Haft verurteilt worden.

Er wurde wegen "illegaler Weitergabe von geheimen Informationen ans Ausland" schuldig gesprochen, wie das zuständige Gericht in der Provinz Zhejiang mitteilte. Demnach will der 56-Jährige, der seit 1996 auch die schwedische Staatsbürgerschaft besitzt, nicht in Berufung gehen. Seine Inhaftierung in China hatte heftige Kritik an Peking und schwere diplomatische Verwicklungen mit Schweden ausgelöst.