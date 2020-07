In China ist ein Funktionär aus der Kommunistischen Partei ausgeschlossen worden, der in der Vergangenheit offene Kritik an Präsident Xi Jinping geübt hatte.

Das teilte die Disziplinarkommission des Pekinger Bezirks Xicheng auf ihrer Internetseite mit. Ren Zhiqiang werde der Korruption, der Unterschlagung und des Missbrauchs seiner Position als früherer Vorsitzender der staatlichen Immobiliengesellschaft Huayuan Group beschuldigt. Sein Fall werde nach dem Parteiausschluss an die Staatsanwälte übergeben. Weitere Details zu den Vorwürfen gab es nicht.



Seit März war Ren nicht mehr öffentlich gesehen worden. Zuvor hatte er einen Online-Aufsatz veröffentlicht, in dem er Xi Versagen im Umgang mit dem Coronavirus-Ausbruch vorwarf.