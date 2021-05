Ein unbemanntes Raumschiff hat an die neue chinesische Raumstation "Tianhe" angedockt.

Nach Angaben der chinesischen Raumfahrtbehörde traf das Raumschiff acht Stunden nach dem Start in Hainan im Südchinesischen Meer an seinem Ziel ein. Es hat Raumanzüge, Ausrüstungsgegenstände und Treibstoff für die neue Station an Bord. Das Hauptmodul der neuen Station war am 29. April ins All gebracht worden. Bis Jahresende sind elf Starts geplant, um zwei weitere Module zu der Station zu befördern. Dann soll auch erstmals eine Besatzung ins All gebracht werden. - China ist nicht an der Internationalen Raumstation ISS beteiligt.

