China kritisiert das US-Verteidigunsbudget - Aufnahme zeigt den amerikanischen Flugzeugträger USS Carl Vinson, (imago /zumapress)

Das Außenministerium in Peking erklärte seine - so wörtlich - "große Unzufriedenheit und seinen entschlossenen Widerstand". Zugleich hieß es, die Vereinigten Staaten mischten sich mutwillig in innere Angelegenheiten Chinas ein. In dem US-Etat sind auch bis zu zehn Milliarden Dollar für die Sicherheit Taiwans enthalten. China erachtet die Insel als sein Hoheitsgebiet.

Diese Nachricht wurde am 24.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.