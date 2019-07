Die chinesische Führung rechtfertigt mit einem Bericht über den Zustand der Armee die geplante Erhöhung der Militärausgaben.

Zum ersten Mal seit sieben Jahren hat sie wieder ein sogenanntes Weißbuch zur nationalen Verteidigungspolitik veröffentlicht. Darin heißt es, die chinesische Armee sei im internationalen Vergleich in Rückstand geraten. Sie benötige mehr moderne Technologie wie Künstliche Intelligenz, um dem Wettbewerb - insbesondere mit den USA - standzuhalten.



Die Regierung in Peking will die Verteidigungsausgaben in diesem Jahr um 7,5 Prozent steigern. Schon jetzt ist der chinesische Wehretat - nach dem amerikanischen - der zweithöchste weltweit.