China expandiert sein inländisches Überwachungsnetz und baut damit die Spionagetechnik gegen die Bevölkerung weiter aus.

Wie die New York Times berichtet, setzen die Behörden Telefonscanner, Gesichtserkennungskameras und andere Geräte zur Beobachtung der Zivilgesellschaft ein, die fast 1,4 Milliarden Menschen umfasst. Ziel der Überwachung sind neben Kriminellen auch Wanderarbeiter, ethnische Minderheiten und Sympathisanten der Protestbewegung in Hongkong.



Der Bericht der New York Times stützt sich auf die Auswertung von chinesischen Polizeidatenbanken. Die Zeitung spricht von einem der größten Spionagenetzwerke der Welt und vom Aufbau eines digitalen totalitären Überwachungsstaates.