China will die Zahl heimischer Elektroauto-Hersteller verringern.

Die Volksrepublik habe "zu viele" Produzenten und werde deswegen eine "Konsolidierung" einleiten, sagte Informationsminister Xiao Yaqing in Peking. Zugleich kündigte er einen Ausbau der Infrastruktur für Ladestationen und den Verkauf von Elektroautos in ländlichen Gebieten an. Auch arbeite man daran, die Engpässe beim Angebot von Chips für den Autobau zu beseitigen. Die Förderung emissionsarmer Fahrzeuge hatte die Hersteller zur Ausweitung ihrer Produktionskapazitäten veranlasst.



Der Schritt reiht sich ein in eine ganze Serie staatlicher Eingriffe, durch die die kommunistische Führung nach Jahren rasanten Wachstums ihre Kontrolle über die Wirtschaft des Landes ausweitet. Dabei geht es vor allem um die Technologie-Branche, den Finanz- und Immobilienmarkt sowie den Bildungs-Sektor.

