China hat sein international umstrittenes Umerziehungslager für Muslime legalisiert.

Eine Gesetzesänderung erlaubt Behörden künftig, als extremistisch eingestufte Personen in Trainingszentren zu erziehen. Psychologische Behandlung und Verhaltenskorrekturen sollen zum Einsatz kommen, heißt es im Gesetzestext. Es gehe um ideologische Erziehung, um Extremismus zu beseitigen. Neben berufsbildenden Maßnahmen sollen die Zentren, in denen meist muslimische Uiguren einsitzen, auch Chinesisch sowie Recht unterrichten.



Menschenrechtler und Experten der UNO haben die Masseninhaftierung von Angehörigen des Turkvolkes scharf kritisiert. Nach offiziell unbestätigten Berichten sollen Hunderttausende ohne Gerichtsverfahren in den Lagern einsitzen.