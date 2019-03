Die chinesische Regierung hat die Internierungslager für Uiguren in der Provinz Xinjiang verteidigt.

Der religiöse Extremismus sei durch die Zentren und weitere Maßnahmen eingedämmt worden, heißt es in einem Bericht. So seien seit 2015 fast 13.000 "Terroristen" verhaftet und 30.000 Menschen betraft worden. Die von Peking als freiwillige Bildungs- und Trainingszentren bezeichneten Umerziehungslager stehen international in der Kritik. Schätzungen zufolge sind bis zu einer Million Muslime ohne Gerichtsbeschluss eingesperrt. Ehemalige Insassen berichten von Folter, Gehirnwäsche und anderen Misshandlungen.