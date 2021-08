China will auch nach dem alarmierenden Bericht des Weltklimarats an seinem bisherigen Klimakurs festhalten.

Die internationale Gemeinschaft sollte volles Vertrauen in die Umsetzung der chinesischen Schutzmaßnahmen haben, teilte das Außenministerium in Peking mit. Die chinesische Regierung hat angekündigt, noch vor dem Jahr 2030 die CO2-Emissionen zu reduzieren. Allerdings sollen zunächst zahlreiche neue Kohlekraftwerke in Betrieb genommen werden, um das Wirtschaftswachstum zu sichern.

Australien will an Kurs festhalten

Der australische Premierminister Morrison lehnte ebenfalls Änderungen an seiner Klimapolitik ab. Mit Blick auf den alarmierenden Sachstandsberichts des Weltklimarates sagte Morrison, sein Land unternehme genug im Kampf gegen den Klimawandel. Ein formales Ziel für die Verringerung oder den Ausgleich von CO2-Emissionen lehnte er ab.



Australien, einer der größten Exporteure von Kohle und Erdgas, leidet zunehmend unter Umweltkatastrophen, die durch den Klimawandel verstärkt werden. In den vergangenen Jahren gab es mehrere schwere Dürren und die größten Buschfeuer in der Geschichte des Landes.



Laut dem gestern veröffentlichten Bericht des Weltklimarates erwärmt sich die Erde schneller als bislang angenommen. Der Anstieg der Meeresspiegel und das Schmelzen der Gletscher seien bereits heute unumkehrbar, heißt es weiter.

Diese Nachricht wurde am 10.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.