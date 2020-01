China verbietet Plastiktüten und andere Einwegprodukte aus Kunststoff in Supermärkten großer Städte.

Die staatliche Entwicklungs- und Reformkommission verkündete in Peking einen Plan zur Verringerung von Plastikmüll in den nächsten fünf Jahren. Danach dürfen ab Ende dieses Jahres in großen Metropolen in Geschäften keine Plastiktüten mehr herausgegeben werden. Ende 2022 gilt das Verbot auch in kleineren Städten.



China ist der weltgrößte Produzent von Plastik. Große Mengen von Kunststoffabfällen verschmutzen die Landschaft und das Meer. Der Import von Plastikmüll ist bereits untersagt.