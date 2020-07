In China ist ein regierungskritischer Rechtswissenschaftler festgenommen worden.

Wie Nachrichtenagenturen unter Berufung auf Freunde und Kollegen berichten, wurde der Verfassungsrechtler Xu Zhangrun von mehr als 20 Sicherheitskräften aus seiner Pekinger Wohung geholt und weggebracht. Xu hatte im Februar einen Essay veröffentlicht, in dem er dem chinesischen Staats- und Parteichef Xi vorwarf, im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Coronavirus eine Kultur der Täuschung und der Zensur zu etablieren.



Xu lehrte Jura an der Tsinghua-Universität in Peking. In Aufsätzen äußerte er sich regelmäßig regierungskritisch. So beanstandete er die Abschaffung der Zeitbeschränkungen für Xis Amt. 2019 wurde ihm von der Universität veboten, zu lehren oder zu forschen.