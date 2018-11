Die Vorsitzende des Bundestags-Menschenrechtsausschusses, Jensen, hat Außenminister Maas mangelnde Transparenz bei seiner geplanten China-Reise vorgeworfen.

Der Besuch drohe hinsichtlich der Menschenrechte zur Farce zu werden, sagte die FDP-Politikerin in Berlin. Die Reisepläne des Ministers seien den Mitgliedern des Menschenrechtsausschusses noch bis zur Bundestagsdebatte am Donnerstag über die Rechte der Uiguren nicht bekannt gewesen. Gerade weil Peking Druck auf die Bundesregierung ausübe, solle der Außenminister für Transparenz gegenüber dem Parlament sorgen.



Die Parlamentsdebatte hatte Protest Chinas ausgelöst. Die chinesische Botschaft veröffentlichte auf ihrer Webseite eine entsprechende Stellungnahme. Darin hieß es, die Vorwürfe gegen das Land seien eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten Chinas. Peking steht wegen seines Umgangs mit der muslimischen Minderheit der Uiguren international in der Kritik.