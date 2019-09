Bundeskanzlerin Merkel hat die internationale Gemeinschaft dazu aufgerufen, den Klimaschutz gemeinsam voranzutreiben.

Merkel sagte vor Studierenden an der Huazhong-Universität in der Stadt Wuhan, die Erderwärmung werde von allen verursacht. Deswegen müssten sich alle darum kümmern. Angesichts der Größe und Wirtschaftskraft Chinas sei die internationale Gemeinschaft auf einen wichtigen Beitrag des Landes angewiesen. Deutschland strebe bis 2050 Klimaneutralität an.



Der stellvertretende Vorsitzende der deutsch-chinesischen Parlamentariergruppe, Vogel, begrüßte, dass Merkel bei ihren Gesprächen in China gestern das Thema Hongkong angesprochen hat. Bundesaußenminister Maas sei hier zuletzt sehr nebulös geblieben, sagte der FDP-Politiker im Deutschlandfunk. Es sei wichtig, dass der Westen immer wieder deutlich mache, dass es nicht egal sei, was in Hongkong passiere. In der Sonderverwaltungszone gibt es seit Wochen Proteste, die sich unter anderem gegen den zunehmenden Einfluss Chinas richten.