In China werden immer mehr Menschen wegen des sogenannten Sozialkredit-Systems mit Reiseverboten belegt.

Bei dem System bekommen die Bürger schlechte Bewertungen, wenn sie etwa Kredite nicht zurückzahlen oder Ordnungswidrigkeiten begehen. Nach offiziellen Zahlen, die der ARD vorliegen, verbot die Staatsführung im vergangenen Jahr in rund 17,5 Millionen Fällen Menschen das Reisen per Flugzeug. Fast 5,5 Millionen Mal durften Reisende keine Zug-Tickets kaufen.



Das System, das die Bürger zu besserem Sozialverhalten erziehen soll, wird von Menschenrechtlern kritisch gesehen. In chinesischen Staatsmedien werden die Strafmaßnahmen dagegen als Fortschritt beim Aufbau des Sozialkredit-Systems begrüßt.