Polizisten in Pudong in Shanghai sperren wegen des Lockdowns eine Straße in den Finanzdistrikt. (HECTOR RETAMAL / AFP)

Bis Freitag sollen der Finanzdistrikt und umliegende Viertel abgeriegelt werden, danach auch das Stadtzentrum. Gleichzeitig hat die Stadtverwaltung mit flächendeckenden Massentests begonnen. Die Bewohner sollen Zu Hause bleiben. Notwendige Lieferungen werden an Kontrollpunkten abgestellt, um Kontakt zur Außenwelt zu unterbinden. Büros und alle als nicht lebenswichtig eingestuften Geschäfte werden geschlossen. Der öffentliche Verkehr wird eingestellt.

Der Lockdown in Shanghai ist der größte in China seit mehr als zwei Jahren. In der Stadt leben 26 Millionen Menschen. Gestern waren dort 3.500 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden.

