Chinas Außenminister Qin Gang. (IMAGO / VCG / IMAGO / via www.imago-images.de)

Der chinesische Außenminister Qin Gang sagte nach Angaben aus Peking bei einem Telefonat mit seinem ukrainischen Außenminister Kuleba, er hoffe, dass beide Seiten auf den Weg der politischen Lösung zurückkehrten. Kuleba erklärte lediglich, in dem Gespräch sei es auch um die Bedeutung der territorialen Integrität der Ukraine gegangen.

China hatte kürzlich erklärt, in dem Krieg vermitteln zu wollen. Peking steht im Westen in der Kritik, weil es Russlands Angriff bislang nicht verurteilt hat. Im vergangenen Monat wies China den Vorwurf der USA zurück, Waffenlieferungen an Russland zu planen.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine und seinen Auswirkungen finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.